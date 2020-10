La Chronique éco : Embauches, une embellie éphèmère ?

Selon les chiffres officiels divulgués par la Sécurité sociale, les déclarations d'embauche ont augmenté de 72,9% cet été. Si on regarde de plus près, on constate une hausse de 75% pour les CDD et 70% pour les CDI par rapport au trimestre précédent. Autant dire que les postes sont pérennes. Il y a également un autre signe encourageant : tous les grands secteurs sont au vert. On constate par ailleurs que ce sont surtout les entreprises de moins de 20 salariés qui ont embauché. La reprise va-t-elle se poursuivre ? Peut-on dire que nous avons retrouvé les niveaux d'embauches que nous avions avant la crise ?



