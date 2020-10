La Chronique éco : Emploi, les métiers qui recrutent

Les chiffres de l'emploi, presque autant que l'année dernière, sont encourageants. Les commerciaux ainsi que les assistants/secrétaires, avec respectivement 42 315 et 40 429 offres disponibles, sont parmi les métiers les plus en vogue. Les vendeurs, les gardes d'enfants, les infirmiers et les comptables sont également très recherchés en ce moment. Quant à la dynamique des embauches, elle est très liée à l'impact de l'épidémie de coronavirus. Quelles sont les régions qui recrutent le plus ?



