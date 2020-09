La Chronique éco : Jeunes diplômés, génération sacrifiée ?

Cette rentrée est un peu celle de tous les dangers. C'est notamment le cas pour les 750 000 jeunes à la recherche de travail. Les entreprises repoussent les recrutements à cause de la situation actuelle. Les stages, quant à eux, se font de plus en plus rares et les salons professionnels sont fermés. Pourtant, ce sont des moyens pour se faire embaucher. Comment cette situation se traduit-elle dans les chiffres de l'emploi ?



Ce mardi 8 septembre 2020, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", nous parle de la difficulté des jeunes à trouver du travail en cette rentrée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/09/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.