La Chronique éco : La crise sanitaire gèle les salaires

Ce n'est vraiment pas l'année pour demander une augmentation de salaire. "Il va falloir serrer la ceinture", a énoncé notre éditorialiste. En ce moment, on compte par dizaines les entreprises qui négocient des gels de salaires. La dernière en date, c'est Valeo. L'équipementier automobile vient notamment de signer dans la douleur un accord de performance prévoyant un gel des salaires pour l'an prochain et peut-être même pour l'année suivante, une baisse des primes et des rémunérations variables et une baisse des indemnités de départ à la retraite. Quelles sont les contreparties de cet accord sur l'emploi ? Comment se passent les négociations sur le gel des salaires dans les entreprises qui ne signent pas l'accord de performance ?



