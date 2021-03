La Chronique éco : Le télétravail augmente la productivité

C'est impressionnant ! Grâce au télétravail, la productivité a connu une hausse de 22%, a indiqué l'Institut Sapiens. En effet, travailler à la maison engendre plus de motivation et plus de responsabilisation. Le fait d'être livré à lui-même permet au salarié de prendre plus au sérieux ses objectifs et son envie de bien faire. En plus, avec le télétravail, on se débarrasse de la perte de temps, de la distraction, des perturbations et des réunions qui ne finissent pas. On gagne également du temps sur le transport le matin et le soir. C'est bénéfique pour tout le monde. Et en plus, cela a permis de faire 230 milliards d'euros d'économie, selon toujours l'Institut Sapiens. Va-t-on alors continuer de télétravailler ?