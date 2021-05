La Chronique éco : Les patrons veulent embaucher

Si l'on en croit le résultat d'étude de Pôle Emploi, les entreprises prévoient d'embaucher davantage cette année, plus de 30 000 projets par rapport à 2019, donc avant la crise sanitaire. Les chiffres montrent en effet 2 723 000 intentions d'embauche. Selon notre éditorialiste, cela démontre que les patrons croient en la reprise. Par ailleurs, on parle d'emplois solides, car les deux tiers de ce qui sont proposés sont des CDI et CDD de plus de six mois. Et parmi ces embauches prévues, 47 % sont dans des entreprises de moins de dix salariés. Comment expliquer cela ? Dans quels secteurs et régions l'emploi va-t-il le plus redémarré ?