La Chronique éco : Télétravail, ces entreprises qui rechignent

Le gouvernement tente d'imposer le télétravail à 100% dans les entreprises. Cependant, il a un petit peu du mal à se faire entendre. Avec le nombre de gens qu'il y a dans les transports et les rues chaque matin, on peut voir que le télétravail est plus une option qu'une obligation pour beaucoup de sociétés. Total, par exemple, a demandé à ses salariés de venir dans ses muraux physiquement deux jours par semaine. Les banques comme la BNP ou encore le Crédit Mutuel accueillent également leurs employés dans les bureaux. Et dans l'industrie aussi, c'est assez en ordre dispersé. Pourquoi ces entreprises rechignent-elles à recourir au télétravail à 100% ?



