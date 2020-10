La Chronique éco : Télétravail, il faut s'y mettre !

Le gouvernement pousse de plus en plus les entreprises à opter pour le télétravail, mais il ne peut pas l'imposer. Certes, c'est plus facile pour les banques et les assurances, mais en revanche, c'est plus compliqué pour les industries. La ministre Elisabeth Borne a donc précisé les conditions : deux à trois jours de télétravail par semaine pour les entreprises, mais également un étalement des horaires. Ce nombre de jours minimal permettra d'éviter les contaminations sur les lieux de travail. Quels sont les inconvénients du télétravail ? Quelles sont les règles pour les employeurs ?



