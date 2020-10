La colère des restaurateurs face au reconfinement

A Bordeaux (Gironde), le reconfinement a comme un goût amer pour les professionnels de la restauration. Dès ce jeudi soir, dans un commerce de la ville, les 20 salariés iront en chômage partiel et les stocks aux associations. Le gérant estime qu'il y aura moins de perte qu'au premier confinement, mais il y aura quand même des pertes qui vont peser sur la stabilité de l'entreprise.



Bordeaux est moins exposée que les autres villes. Une poursuite de l'activité était de ce fait espérée. Mais puisque la décision nationale a été prise, les commerçants comptent la respecter. Bars et restaurants vont donc baisser leur rideau ce soir. Et le mois de novembre s'annonce bien long pour tous.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.