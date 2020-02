La Cour des comptes épingle les services numériques de Pôle emploi

Selon la Cour des comptes, Pôle emploi devrait mieux détecter et accompagner les personnes éloignées de l'informatique. En effet, 5% des chômeurs n'ont pas Internet et 13% sont peu familiers avec les outils informatiques. Pour les aider, 3 200 jeunes du service civique sont déployés dans les agences. Les demandeurs d'emploi peuvent de ce fait, venir directement dans les locaux de l'agence, où des ordinateurs sont à leur disposition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.