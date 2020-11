La grande déprime des petits commerçants

Les petits commerçants espèrent toujours pour pouvoir rouvrir le 27 novembre prochain, et non le 1er décembre. Pour cause, c'est la date du Black Friday, une occasion pour eux de faire davantage de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ils n'ont plus qu'un mois pour sauver Noël. Une situation qui renforce leur désarroi. "C'est vraiment compliqué" mentalement de gérer cette situation, affirme la vice-présidente de l'Association des commerçants de Langon (Gironde).