La grande inquiétude du secteur du tourisme pour la saison estivale

Pour le secteur du tourisme, beaucoup d'incertitudes subsistent au sujet du déconfinement et les professionnels s'inquiètent pour la saison estivale. Ces derniers emploient près de trois millions de personnes dans notre pays. Que vont-ils devenir si les vacanciers restent dans l'expectative et ne réservent pas de séjour pour cet été ? Comment envisagent-ils la prochaine saison ?



