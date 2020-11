La renaissance d’un pâtissier

À l'origine, Damien Piscioneri est à la fois cuisinier et pâtissier. Il a fait carrière avec succès à l'étranger. Mais en 2019, il s'est installé dans un quartier touristique parisien pour ouvrir enfin sa propre pâtisserie, désormais close. C'est dans ce lieu que nous l'avons rencontré au mois de mai dernier. Pas de touriste, une France à peine déconfiné et donc, pas de client. Damien avait investi dans sa pâtisserie ce qu'il avait gagné en parcourant le monde. Plus de 350 000 euros partis en fumée. Comme beaucoup de commerçants et de restaurateurs, Damien s'arrête net. Plus de travail et plus d'argent, il reste sa famille.