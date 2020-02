La rupture conventionnelle s’ouvre aux fonctionnaires : jusqu'à combien vont-ils pouvoir toucher ?

Avant, lorsque l'on entrait dans la fonction publique, c’était pour la vie. Mais une mesure validée mercredi par un arrêt paru au Journal officiel vient assouplir cette "règle" : il est désormais possible pour les fonctionnaires de demander une rupture conventionnelle, permettant, par un accord avec leur employeur, de quitter leur emploi.

Dans le privé, ce dispositif semble plaire : d’après les chiffres de la Dares (la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques), en 2018, 437.000 ruptures conventionnelles ont été homologuées, soit plus de 36.000 chaque mois. Des chiffres qui seront peut-être amenés dans le futur à baisser légèrement, car depuis le 1er novembre 2019, les salariés qui démissionnent, à condition d'avoir un projet de reconversion professionnelle, peuvent bénéficier de l’assurance chômage.

Dans le privé, la rupture conventionnelle a été instaurée en 2008, avec l’idée de faciliter le processus de départ entre un salarié et son employeur quand tous les deux sont d’accord. Pour le salarié, la rupture conventionnelle évite une démission qui n’ouvrait, jusqu'à très récemment, pas les droits au chômage ; pour l’employeur, elle présente l'avantage de la rapidité en cas de contentieux et celui de désamorcer une situation conflictuelle au travail, tandis qu’un licenciement peut ensuite être contesté par le salarié.

Cette rupture conventionnelle permet au salarié, et désormais à l’agent de la fonction publique, non seulement de toucher les allocations de chômage, mais aussi de percevoir une indemnité de rupture. La méthode de calcul du montant de cette indemnité est fixée par la loi : il existe une indemnité légale minimum, prévue par le Code du travail. Mais le calcul du montant de cette indemnité de rupture est un peu différent entre salariés du privé et du public.

Dans le privé, si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté, cette prime équivaut à un quart du salaire mensuel de référence brut par année de présence dans l'entreprise. Au-delà de dix années d'ancienneté, il faut compter un quart du salaire mensuel par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Le modèle de la fonction public est en partie copié sur le secteur privé. Si l’agent a moins de dix ans d’ancienneté, la prime équivaut à un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté ; entre 10 et 15 ans d’ancienneté, la prime équivaut à deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté ; à partir de 15 ans et jusqu’à 20 ans, il faut compter un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté ; puis les trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté. Des ratios qui paraissent à première vue plus intéressants que dans le privé, mais à nuancer : les salaires sont aussi souvent moins élevés.