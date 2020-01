La vérité sur le taux d’emploi des seniors

Pour rééquilibrer le compte des régimes de retraite, les gouvernements successifs n'ont cessé de reculer l'âge légal de départ à la retraite qui est aujourd'hui à 62 ans. En 2004, seulement 38% des seniors étaient au travail. Depuis, la courbe n'a cessé d'augmenter pour atteindre les 53% en 2019. En réalité, ce sont les jeunes seniors qui restent dans l'emploi, car entre 55 et 59 ans, ils sont 72% à travailler.



