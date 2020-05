Le chômage partiel prolongé mais l’aide de l’État revue à la baisse

Dès le 1er juin, l'État va réduire sa prise en charge du coût du chômage partiel. Huit millions de personnes sont directement concernées par cette annonce. Mais ça ne changera rien pour les salariés qui continuent de toucher 84% de leur salaire net et 100% pour les salariés au Smic. Mais les employeurs seront moins aidés parce qu'ils devront assumer les 15% restants. Pourtant, au plus fort de la crise, ce dispositif leur a permis d'éviter le pire.



