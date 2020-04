Le gouvernement envisage une annulation des charges sociales pour sauver les entreprises les plus touchées par la crise

Concernant les aides accordées aux entreprises, un nouveau pas a été franchi par le gouvernement face aux difficultés qui s'annoncent déjà gigantesques en raison du confinement. L'État envisage dans certains cas d'annuler et non plus seulement de reporter les charges sociales. Cette piste de réflexion nourrit beaucoup d'espoirs avec ces quelques exemples tournés en région parisienne par notre équipe.



