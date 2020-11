Le groupe de mode enfantine Kidiliz nouvelle victime de la crise sanitaire

Catimini, Chipie, B-Karo... Si vous êtes parents vous connaissez forcément ces marques de vêtements pour enfants. Elles vont sans doute toutes disparaître. Le groupe Kidiliz qui les détient a été placé en redressement judiciaire en septembre et n'a pas trouvé de repreneurs pour l'intégralité de son activité. 350 emplois seulement seraient sauvés sur les 1 200 que compte la France et 75 boutiques sur les 400.

Kidiliz, c'est aussi un des plus gros employeurs de la vallée de la Loire. Des salariés se sont mobilisés ces dernières semaines en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux, pour appeler à l'aide. "Tout est fini et on va partir sans rien, avec le minimum légal", nous a confié l'une d'elles. Les 850 licenciements et la fermeture des magasins devraient intervenir courant du mois de décembre.