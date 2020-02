Le métier de sabotier, un savoir-faire ancestral à transmettre aux jeunes

Pierre Canevet est sabotier depuis 45 ans. Désormais à la retraite, il a passé la main à Amandine Sénant. Âgée de 29 ans, cette dernière est couturière de formation et avec Pierre, elle est bien décidée à apprendre un nouveau métier. Il vient la former plusieurs fois par semaine sur les hauteurs de Quimper (Finistère), à la maison Rivalin. La volonté et l'engagement d'Amandine apportent un nouveau souffle à ce fabricant de sabots et de charentaises depuis quatre générations.



