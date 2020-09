Le mode d'emploi de l'activité partielle de longue durée

Le Premier ministre Jean Castex a appelé ce lundi les entreprises à signer massivement des accords d'activité partielle de longue durée pour préserver l'emploi et faciliter la reprise. Mais que prévoit ce nouveau dispositif ? En quoi est-il différent du chômage partiel ? Et surtout, comment fonctionne-t-il ? Éléments de réponse avec nos journalistes.



