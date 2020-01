Le Puy du Fou recrute pour la saison

Le Puy du Fou propose actuellement 600 postes sur près de 200 métiers différents. L'un des plus célèbres parcs d'attractions au monde recherche tous les profils, mais c'est dans les complexes hôteliers que les besoins sont les plus importants. Chaque recrue est formée pendant quinze jours et sera accompagnée dans sa mission. Le salaire des saisonniers varie de 1 500 à plus de 2 000 euros brut selon l'expérience.



