Le secteur du bâtiment touché par la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, les artisans font face au manque de matériels et de pièces détachées. Dans le Nord, par exemple, des entreprises ont été contraintes de réduire le nombre de leurs salariés, car leurs fournisseurs livrent de moins en moins. Elles n'assurent plus que les urgences et apprennent à gérer leur stock heure par heure. L'Hexagone compte aujourd'hui 10 000 chantiers à l'arrêt et deux millions de salariés dans le secteur du bâtiment en confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.