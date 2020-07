Le tourisme fluvial victime de la crise sanitaire

En réservant leur bateau, Isabelle et Jacques Saulnier ne pensaient pas être si tranquilles. Une sérénité que les spécialistes du tourisme fluvial ne partagent pas. À Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), une entreprise de location a vu ses réservations réduites de moitié en raison de l'absence des étrangers. Des contraintes horaires sont également imposées aux écluses à cause du niveau d'eau bas. Toutefois, ces professionnels espèrent sauver la saison avec la venue de touristes français en août.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.