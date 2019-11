Lenglet reporter : à la rencontre des patrons qui peinent à recruter

Dans notre pays, on décompte 200.000 offres d'emplois non pourvues d'un côté, 2,5 millions de chômeurs de l'autre. Un paradoxe sur lequel notre spécialiste économie François Lenglet se penche dans l'enquête du JT de 20 heures en tête de cet article : il s'est rendu à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, pour y rencontrer des chefs d'entreprise ne parvenant pas à attirer les profils dont ils ont grand besoin.

Le patron d'une société de plomberie et chauffage lui confie ainsi combien cette difficulté à recruter lui "fait des boules au ventre" : 3 postes restent désespérément à pourvoir chez lui. Résultat, un gros manque à gagner - il est obligé de refuser 4 ou 5 clients par semaine à cause du manque de main d'oeuvre - et un grand stress lorsqu'il faut faire patienter ceux qui râlent lorsque leurs interventions ont pris du retard.