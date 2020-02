Lenglet reporter : à la rencontre des seniors chômeurs qui peinent à retrouver un emploi

Pourquoi les seniors sont-ils autant exclus du marché du travail ? Pour répondre à cette question, le spécialiste économie de TF1 et LCI François Lenglet s'est rendu dans la Creuse, à La Souterraine : en 2017, cette commune a été frappée par un plan social dans son entreprise principale, GM&S. Après des mois de conflit pour préserver leur emploi, 157 salariés ont fini par être licenciés. La moitié était des seniors.

S'il n'est pas facile de redémarrer une carrière, ça l'est encore moins dans une région où l'industrie a pris des coupes. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. Jean-Marc Ducourtioux, 55 ans dont 31 passés chez GM&S en tant que technicien, raconte ainsi dans le reportage en tête de cet article le désarroi causé par la fermeture de l'usine de l'équipementier automobile : "oui ça fait mal, oui ce n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie ?" soupire-t-il en haussant les épaules. Bientôt, il ne touchera plus d'indemnités. Et pour trouver un emploi dans la même branche, il lui faudrait déménager, mais il ne peut s’y résoudre :"A 20 ans, se projeter en nomade pour aller chercher du boulot, ce n'est pas gênant, je l’ai déjà fait. A 55, c’est plus compliqué. On a pris racine et les racines sont profondes..."