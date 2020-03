Les agriculteurs ont besoin de main-d'œuvre

Le gouvernement incite toutes celles et ceux qui ne travaillent pas à rejoindre les agriculteurs. En effet, avec le coronavirus, ces derniers manquent cruellement de bras. Au sein des endiveries par exemple, de nombreux saisonniers ont annulé leurs prestations alors que la production a déjà baissé de deux tonnes. Les responsables s'inquiètent pour la marchandise. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas compter sur le renfort de la main-d'œuvre étrangère.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.