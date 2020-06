Les alternants ont du mal à trouver une entreprise pour les accueillir

Préoccupées par leur avenir, les entreprises sont plus frileuses qu'avant pour prendre des jeunes en alternance. Dans le secteur du bâtiment à Albi, c'est un gros problème pour les centres de formation qui ne reçoivent plus d'argent si leurs élèves ne signent plus de contrat. Si les apprentis en coiffure et esthétique rencontrent moins de difficulté, la situation est plus compliquée dans la restauration. Une trentaine d'élèves sont encore à la recherche d'entreprises pour la rentrée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.