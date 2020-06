Les apprentis craignent pour leur avenir

Des restaurateurs, des cafés, des entreprises de BTP qui forment des apprentis n'ont jamais été aussi nombreux dans l'Hexagone, plus de 485 000. Cette filière attire de plus en plus de jeunes chaque année. Mais avec la crise sanitaire, les contrats sont souvent annulés. Le gouvernement présentera jeudi des mesures de soutien. Faisons un état des lieux avec notre équipe.



