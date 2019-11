"Les Autos du Coeur", une association d'aide pour la mobilité des chômeurs

"Les Autos du Coeur" a été créée en Indre-et-Loire il y a quinze ans. L'association retape et revend des voitures, notamment aux chômeurs qui sont dans le besoin, à des prix défiant toute concurrence. Yannick Roche, par exemple, avait besoin d'une voiture après la perte de son emploi. Grâce à ce dispositif, il a pu bénéficier d'un véhicule révisé et remis en état à 2 700 euros. L'association travaille avec des services sociaux pour leur fournir des véhicules d'occasion.



