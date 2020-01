Les chantiers de Saint-Nazaire ont réussi leur transformation

C'est un jour qui restera dans les mémoires aux chantiers de l'Atlantique. L'armateur italo-suisse MSC y a passé une commande de deux milliards d'euros, avec plusieurs millions d'heures de travail en perspective. De quoi réjouir les 3 300 salariés et les sous-traitants, notamment après la signature du pacte de compétitivité en 2014 entre la direction et quelques syndicats.



