Les cheffes à l'honneur !

La pâtisserie n'est plus un métier exclusivement réservé aux hommes. Il y a de nombreux progrès en la matière du point de vue de la gastronomie. Aujourd'hui, les femmes représentent 5% des chefs étoilés du guide Michelin. Voici cinq cheffes pâtissières qui nous ont présenté leurs créations : Sophie de Bernardi de l'Hôtel InterContinental Paris, Myriam Sabet, fondatrice de la Maison Aleph, Mélanie Lhéritier de la pâtisserie Le Jardin Sucré, Johanna Le Pape, championne du monde des Arts sucrés et Johanna Roques de la pâtisserie Jojo et Co.



