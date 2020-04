Les clients boudent les boulangeries qui s’inquiètent pour leur activité

Les boulangeries ont beau être les derniers commerces encore ouverts, ils se retrouvent aujourd'hui dans la difficulté. Les clients ont changé leurs habitudes et les magasins sont vides. Dans certains quartiers, leurs chiffres d'affaires sont en chute libre et les artisans doivent inventer de nouveaux circuits de distribution.



