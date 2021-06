Les commerçants ont-ils retrouvé le sourire ?

Après de longs mois d'incertitude et d'angoisse, Charlotte Dieudade-Le Monnier a retrouvé sa bonne humeur, indispensable à son commerce. "On a retrouvé le sourire, on retrouve nos clients. Ça fait quinze mois que ce virus est arrivé à nous, on a eu trois confinements. Et pour moi, d'avoir pu garder mon équipe et la boutique, c'est tout gagné", s'est exprimée la gérante de "Tout pour les fêtes" à Nantes (Loire-Atlantique).