Les commerces devraient bientôt pouvoir rouvrir, mais à quelles conditions ?

Les commerces non-essentiels pourraient rouvrir dès la fin de la semaine prochaine. Mais pas dans n'importe quelle condition. Le protocole sanitaire sera plus strict dans les magasins. Jusqu'à présent, il devait y avoir un client maximum pour 4 m². C'est désormais, un client pour 8 m², deux fois moins de monde. Alors pour compenser, les commerçants pourraient être autorisés à rouvrir plus tard et le dimanche. Indispensable pour la gérante d'une petite boutique de jouets. "Ici, on a à peu près 20 à 25 m². Avec le nouveau protocole, on diminue par deux, trois notre capacité d'accueil. Et donc, notre chiffre d'affaires", a expliqué Anne Mangin, responsable des collections "Au nain bleu" à Paris, devant les caméras de TF1. Le calcul est encore plus vite fait chez Séverine, fleuriste "Vert et plus... " à Paris. Son magasin fait 8 m². "Finalement, il y aura un client dans le magasin et pas plus. Je pense que les gens, comme pour le premier déconfinement, attendront dehors", dit-elle.