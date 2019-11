Les femmes font-elles de meilleurs patrons ?

Une société de capital-investissement a lancé un fonds pour financer exclusivement des entreprises qui ont une femme comme patron. Cela signifie-t-elle qu'elles sont de meilleures patronnes ? Y a-t-il de plus en plus de femmes à la tête des entreprises ? Éléments de réponse avec notre journaliste, Nathalie Pellerin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.