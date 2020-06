Les forains ont hâte de retravailler

Depuis le 17 mars, 760 fêtes foraines ont dû être annulées à cause de la situation sanitaire. Inquiets et en colère, les forains ne comprennent pas pourquoi leurs activités ne peuvent pas encore reprendre. Pourtant, ils se disent capables de respecter les normes sanitaires. Sans possibilité de travailler cet été, les forains envisagent de mener des actions, comme le blocage des bureaux de vote le 28 juin prochain.



