Les jobs d'été se font rares depuis le confinement

Depuis le confinement, les jobs d'été se font rares à cause des difficultés économiques et du manque de visibilité dans le secteur touristique. Ainsi, trouver un travail ne sera pas une tâche facile pour les étudiants. À Jouy-en-Josas (Yvelines), peu d'entreprises recrutent durant la période juillet-août. Les offres de dernière minute, qui devraient être plus nombreuses que les années précédentes, sont le dernier espoir de ces jeunes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.