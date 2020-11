Les livraisons ne connaissent pas la crise

Depuis les annonces de reconfinement, les sociétés de livraison ont vu leur activité augmenter, bien plus que durant le premier confinement. A l'intérieur des palettes de livraison, on retrouve les mêmes produits. De l'eau, des pâtes, de la farine, du papier toilette... les clients font du stock. A croire que les habitudes du confinement sont vite revenues. Selon Igor Sekelj, livreur, les livraisons quotidiennes ont augmenté de 30% à 40%.



Cette flambée des livraisons ne concerne pas uniquement le secteur alimentaire. Dans leurs camions, les facteurs voient les colis se multiplier. Il y aurait 25% de colis de plus qu'en 2019 à cette même période. Avec le reconfinement, la livraison est le seul moyen de se procurer certains produits. Certains clients découvrent d'ailleurs les joies des achats sur internet. La période s'annonce donc très chargée pour les livreurs qui doivent aussi gérer l'approche des fêtes de fin d'année pendant lesquelles plus de quatre millions de colis sont livrés.