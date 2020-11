Les magasins de décorations de Noël espèrent rouvrir le 1er décembre

En ville comme à la campagne, les commerces jugés non-essentiels font grise mine. A 49 jours de Noël, les clients se demandent aussi comment ils vont pouvoir préparer leurs décorations pour les fêtes alors que les boutiques sont fermées. A Beaumont (Puy-de-Dôme), près de 350 mètres carrés de rayons sont devenus inaccessibles dans un magasin. Ils sont composés de milliers d'objets de décorations qui ne font plus que de la figuration. L'enseigne mise alors sur les commandes sur Internet pour pallier cette interdiction de vendre sur place.



Pour les habitués des magasins, si les rayons restent fermés, le choix est vite fait. Ils vont devoir réutiliser les anciennes guirlandes et boules de Noël des années passées ou encore confectionner des petits objets décoratifs. Il est à noter que Noël représente 30% du chiffre d'affaires d'un magasin de décorations et de déguisements à Beaumont. L'enseigne propose des services d'achat en ligne et les clients qui ne sont pas à l'aise avec ce procédé peuvent faire leurs achats par téléphone.