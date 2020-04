Les nouvelles mesures pour le retour au travail

Nos habitudes vont changer au travail après le confinement. Au bureau, on doit éviter les poignées de main et les bises. Les gestes barrières seront également maintenues. Le port de masque ne sera obligatoire que dans les entreprises qui peuvent en fournir et pour les professions exposées aux risques de contaminations. En ce qui concerne le nombre de réunions, il doit être réduit et la visioconférence sera privilégiée. Qu'en est-il de la restauration dans les entreprises et du droit de retrait ?



