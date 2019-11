Les opportunités de l'alternance dans l'industrie

En 2019, 175 000 postes sont à pourvoir dans le secteur industriel. A Dunkerque, par exemple, les opportunités se comptent par milliers, mais ce sont les mains-d'œuvre qui manquent. Un collectif d'entreprises du secteur a donc décidé de prendre les choses en main. Il déniche des candidats et les recrute en contrat d'alternance afin de les mettre à disposition d'entreprises en demande. Près de 70% des alternants issus de ce dispositif sont embauchés en CDD de longue durée ou en CDI.



