Les pêcheurs du Finistère ont repris la mer

Le port de Guilvinec (Finistère) retrouve ses bateaux et une activité qu'il n'avait plus connue depuis deux mois. Sur le quai, les navires vont et viennent et le choix ne manque pas entre les poissons frais et les crustacés. Les cours sont désormais revenus à la normale, contrairement aux dernières semaines où les produits étaient invendus ou liquidés à bas prix. Toutefois, les pêcheurs savent que sans la restauration, leur situation pourrait se déstabiliser dans les jours à venir.