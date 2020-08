Les petites entreprises pourront-elles rembourser leur prêt ?

Lors de sa prise de parole ce mercredi, le Premier ministre a annoncé que 25 milliards d'euros, soit un quart du budget prévu pour relancer l'économie française, bénéficiera aux petites entreprises. Certaines d'entre elles ont emprunté de l'argent il y a quelques mois, grâce au Prêt Garanti par l'État (PGE). Aujourd'hui, 10% de ces entreprises ne seraient pas en mesure de rembourser ce prêt. C'est le cas par exemple de la Maison Baltard, qui ne servirait qu'entre deux et quatre couverts le midi, contre plus d'une vingtaine avant la crise.



