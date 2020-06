Les poissonneries se réinventent pour faire face à la crise

Après des années de crise liées à la concurrence des supermarchés et à la baisse de la demande en poisson frais, les poissonneries doivent désormais faire face à l'épidémie de Covid-19. Bien que l'activité ait repris, la dynamique ne suffit pas pour soutenir la filière. En trois mois, les poissonniers ont perdu près de 30% de leur chiffre d'affaires et 5% d'entre eux sont menacés de fermeture. Face à cette situation, certains ont pris les devants en cherchant de nouveaux débouchés.



