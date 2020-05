Les producteurs de champagne en difficulté

Cette année 2020 avait tout d'une année prometteuse pour les vignerons, mais à cause de la pandémie de coronavirus, la donne a changé. Aucune maison de champagne n'est épargnée par cette crise spectaculaire. Dans un domaine familial à Reims, les ventes sont quasiment à l'arrêt depuis deux mois et seulement 69 bouteilles ont été écoulées, contre 1 000 en temps normal. Et dans la grande distribution, les ventes de champagne ont connu une baisse de 60 %.



