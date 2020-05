Les producteurs de fromages AOP en difficulté dans le Cantal

Ces semaines de confinement ont aussi eu des conséquences sur l'un de nos trésors nationaux. La France, pays aux mille fromages, a souffert de la fermeture de nombreux commerces et restaurants. Les ventes de fromages AOP ont baissé de 60%. Les producteurs croulent sous les invendus. C'est le cas notamment pour le Cantal en Auvergne. Pour limiter les pertes, le Conseil départemental en a racheté une partie pour les donner aux plus fragiles.



