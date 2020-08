Les règles de la rémunération du chômage partiel à la rentrée

Dès le début de la crise du Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures pour aider les entreprises et les salariés. Le chômage partiel a ainsi d'abord été pris en charge à 100% par l'Etat pendant le confinement. Le dispositif a ensuite évolué pour n'être pris en charge qu'à hauteur de 85% par l'Etat depuis le 1er juin. De nouvelles modifications vont intervenir dans les mois à venir. On fait le point sur ce qui va changer pour le salarié.

En septembre, le salarié percevra 70% de son salaire brut quand il sera au chômage partiel, soit environ 84% de son salaire net. Par exemple, quelqu'un qui gagne habituellement 2.000 euros par mois recevra donc 1.680 euros (dont 1.428 euros pris en charge par l'Etat et 252 euros par son employeur). Puis, à partir d'octobre, ce même salarié ne touchera plus que 1.440 euros, c'est-à-dire 72% de son salaire net et non plus 84% comme avant.