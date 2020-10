Les réservations pour Noël en chute libre à Strasbourg

Contrairement aux autres années, les clients ne se précipitent pas pour réserver dans les hôtels à Strasbourg. À l'hôtel Rohan par exemple, la plupart des chambres sont vides et les réservations pour décembre ne décollent pas. Seuls 10% des lits sont occupés, au lieu de 70% habituellement. Les restaurants ne sont pas non plus épargnés à cause des incertitudes sur la tenue du marché de Noël.



Le marché pourra-t-il se tenir ? La préfecture devrait trancher à la fin du mois en fonction du contexte sanitaire. Pour l'heure, la situation s'aggrave dans le Bas-Rhin avec le taux d'incidence qui a doublé ces dix derniers jours. Les habitants sont partagés sur la question. En cas de réponse positive, les chalets pourront ouvrir le 28 novembre prochain.