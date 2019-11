Les services à la personne, un secteur qui recrute

Aides à domicile, aides ménagères et aides soignants, les besoins en termes de recrutement sont énormes dans le secteur des services à la personne. Ces métiers sont accessibles à tout âge et même à des personnes peu diplômées. Une auxiliaire de vie effectue des services à domicile chez un particulier pour contribuer à simplifier sa vie quotidienne. C'est le cas d'Alexa Lhomme qui exerce son métier avec sourire et dynamisme. Le seul bémol : le salaire, qui mériterait d'être relevé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.