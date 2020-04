Les sociétés d'emballage cartonnent grâce au confinement

À Fleurines (Oise), les cartons sont très convoités depuis le début du confinement. Avec l'essor de la livraison et du e-commerce, les entreprises de fabrication d'emballage font le plein. Un secteur en pleine expansion, notamment à cause de la hausse des commandes d'emballages de médicaments, de vaccins, de respirateurs, de nourritures ou encore d'objets du quotidien. Certaines entreprises ont même embauché de nouveaux employés et acheté de nouvelles machines pour accélérer la cadence.



